Песков предположил, как долго продлится западная русофобия

Пройдет несколько десятилетий, прежде чем русофобия на Западе пойдет на спад. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, уйдет, наверное, несколько десятилетий перед тем, как мы выйдем из этой синусоиды. Сейчас русофобия наверху. Вот пока она пойдет к середине и вниз, это пройдет несколько десятилетий», — предположил Песков.

По его словам, столь неутешительный прогноз связан с тем, что общественное мнение на протяжении минимум десяти лет подпитывалось русофобией. Из-за этого, уверен Песков, у таких настроений будет определенная инертность, но со временем они уйдут.

До этого Дмитрий Песков завил, что одной из задач спецоперации является борьба с нацистскими и экстремистскими настроениями на Украине.

Накануне президент Путин заявил о продвижении русофобии странами Европы как государственной политики.

Ранее в правительстве РФ поддержали законопроект об уголовном наказании за русофобию.