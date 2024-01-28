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Политолог назвал реконструкцию станции «Восток» важным фактором развития науки

Политолог Рудаков: Россия подтверждает статус лидирующей полярной державы

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Г. Копосов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин определил развитие науки, и, в том числе, полярных исследований, в качестве одного из важнейших приоритетов, определяющих будущее страны. Об этом заявил политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры на легендарной антарктической станции «Восток» становится важным фактором реализации заданного вектора.

«Очевидно, что новый зимовочный комплекс на станции «Восток» серьезно повысит уровень и качество антарктических исследований. Напомним, что на станции ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли, метеорологические, геофизические, гляциологические (по исследованию природного льда) наблюдения, изучаются свойства материалов в условиях низких температур», — добавил эксперт.

По его мнению, эти исследования имеют не только огромную научную ценность, но, с учетом ведущихся дискуссий по климатическим проблемам, еще и важное политическое значение.

«Далеко не каждая страна способна довести до конца столь сложный инфраструктурный проект, как реконструкция станции «Восток», в экстремальных условиях Антарктиды. Россия продолжает закреплять за собой передовые рубежи в сфере антарктических исследований и подтверждает статус лидирующей полярной державы, которая ставит перед собой амбициозные задачи и достигает поставленной цели. Это имеет огромное значение не только с позиций сегодняшнего дня, но и для будущих поколений», — отметил Рудаков.

Ранее сообщалось, что 28 января президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в запуске нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде. На связь с главами государств вышли начальник Российской антарктической экспедиции Павел Лунев, начальник станции «Восток» Захар Акулов и другие специалисты.

По мнению Путина, новый зимовочный комплекс станции «Восток» станет открытой площадкой для ученых из разных стран, а также упрочит научные связи России и Белоруссии.

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