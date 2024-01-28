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В Германии из-за «подозрительных людей» эвакуировали вокзал

В немецком Штутгарте эвакуирован вокзал из-за «подозрительных людей»

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MDart10/Shutterstock

В немецком городе Штутгарте из-за «нескольких подозрительных людей» эвакуирован вокзал, также было временно приостановлено движение поездов. Об этом пишет издание Bild.

Изначально о факте эвакуации рассказала местная полиция в социальной сети Х.

«В настоящее время на главном вокзале Штутгарта проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено. Пожалуйста, избегайте этого места», — говорится в публикации.

По данным журналистов издания Bild, эвакуация вокзала произошла после того, как прохожие сообщили о «подозрительных людях». В результате полиция проверила трех подозреваемых.

Уточняется, что всего было эвакуировано порядка 150 человек.

24 января в Челябинске сотрудники полиции изъяли у подростка пистолет, когда несовершеннолетний попытался зайти с ним в здание железнодорожного вокзала. Правоохранители обнаружили у десятиклассника травматический пистолет, когда тот проходил через рамки металлоискателя.

Ранее неадекватный житель Твери вышел из автобуса, выстрелив в дверь из пистолета.

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