В казанской поликлинике произошел пожар

Жители Казани сообщили о сильном пожаре в поликлинике №18. Об этом пишет Telegram-канал «Казань на максималках».

Паблик «Татарстан Казань Новости» в соцсети «ВКонтакте» передает, что пожар произошел на улице Хусаина Мавлютова. На месте работают пожарные.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар в здании Театра сатиры в Москве.

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы передавало, что площадь пожара в театре выросла до 350 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек.

21 января произошел пожар в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея. Возгорание произошло около 4:00 по местному времени (3:00 мск). В тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 7:00 (6:00 мск) пожар был локализован.

Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр рассказала госагентству «Апсныпресс», что на втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывающие более четырех тысяч экземпляров. По ее словам, можно сказать, что сгорело все.

Ранее произошел пожар в кальянной на проспекте Вернадского в Москве.