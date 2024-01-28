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Россиянина придавило рухнувшей крышей во время ремонта в сарае

В Биробиджане спасли мужчину, которого придавило рухнувшей крышей сарая

В Биробиджане спасатели МЧС помогли местному жителю, которого придавило рухнувшей крышей сарая во время ремонтных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Инцидент произошел на одном из частных подворий в Биробиджане, мужчина ремонтировал сарай и работал бензопилой. В какой-то момент крыша деревянной постройки рухнула, биробиджанец остался под завалами, придавленный деревянными балками и шифером.

Мужчина смог достать телефон и позвонить в экстренные службы, спасатели с помощью гидравлических инструментов, ломов и лопат достали пострадавшего, он передан медикам.

Ранее металлическая балка придавила трех рабочих на стройке в Петербурге.

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