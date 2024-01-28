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В Минздраве России оценили уровень здравоохранения в новых регионах РФ

Министр Мурашко: здравоохранение в новых регионах РФ активно развивается

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что здравоохранение в новых регионах России очень активно развивается. Его слова передает РИА Новости.

В середине января министр посетил ДНР, ЛНР и Запорожскую область с рабочим визитом.

«Очень активно развивается», — сказал Мурашко, комментируя здравоохранение в новых регионах.

До этого в пресс-службе правительства РФ сообщали, что с 2024 года медицинская помощь в стране станет более доступной. Отмечалось, что это закреплено в постановлении «О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации», изменения в которые внесло правительство РФ.

В декабре Луганский информационный центр со ссылкой на правительство ЛНР сообщал, что Минпромторг РФ в 2024 году передаст региону 15 передвижных медицинских комплексов.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев говорил, что интеграция Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России — задача исключительной важности.

По его словам, уровень предоставления социальных и государственных услуг в новых регионах должен соответствовать общероссийскому.

Ранее в Минздраве заявили, что ВСУ специально атакуют медучреждения новых регионов.

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