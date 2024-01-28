Девочка-подросток пострадала при пожаре на базе отдыха под Челябинском

Четыре человека пострадали при пожаре на базе отдыха в Кыштымском городском округе Челябинской области в ночь на 28 января. О происшествии сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, возгорание случилось в гостевом деревянном доме на базе отдыха «Казгалы». Среди пострадавших — 10-летняя девочка. Четверых людей с ожогами различной степени тяжести госпитализировали.

В МЧС также назвали возможную причину пожара — взрыв пятилитрового газового баллона, который, как предполагается, произошел из-за неправильной эксплуатации.

18 января на Газопроводной улице в Махачкале взорвался газ. Впоследствии здание загорелось. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров. Во время пожара пострадали пять человек, среди них трое детей. Всех их госпитализировали. Детали их состояния не уточнялись.

Ранее в Якутии произошел взрыв газа в доме.