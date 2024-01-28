Удаленщики в США чаще офисных сотрудников лишались работы в 2023 году

В США сотрудников на удаленном формате работы в 2023 году увольняли на 35% чаще, чем их коллег, работающих в офисе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исследование компании Live Data Technologies.

Уточняется, что аналитики изучили данные более двух миллионов человек. Согласно исследованию, в 2023 году работы лишились 10% полностью удаленных работников и 7% работавших в офисе или на гибридной основе.

Как отмечают эксперты в сфере занятости (HR-специалисты), когда менеджер по найму узнает, что ему нужно сократить 10% персонала, ему легче включить в список того, с кем отсутствуют близкие личные отношения.

В материале WSJ отмечается, что возможны и другие причины. Так, в 2021 году опрос показал, что 68% руководителей и менеджеров считают офисных сотрудников более продуктивными, чем удаленщики.

До этого исследователи из Карлтонского университета (Канада) установили, что удаленная работа может привести к возникновению «домашней лихорадки». Ее симптомы включают раздражительность, чувство беспокойства и одиночества.

Газета «Известия» также публиковала результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», согласно которому каждый третий россиянин хочет работать удаленно.

Ранее работодатели в России назвали главный плюс удаленки.