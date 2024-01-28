Размер текста
А
А
А

Удаленщики в США чаще офисных сотрудников лишались работы в 2023 году

WSJ: удаленщиков стали увольнять на 35% чаще офисных работников в США

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

В США сотрудников на удаленном формате работы в 2023 году увольняли на 35% чаще, чем их коллег, работающих в офисе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исследование компании Live Data Technologies.

Уточняется, что аналитики изучили данные более двух миллионов человек. Согласно исследованию, в 2023 году работы лишились 10% полностью удаленных работников и 7% работавших в офисе или на гибридной основе.

Как отмечают эксперты в сфере занятости (HR-специалисты), когда менеджер по найму узнает, что ему нужно сократить 10% персонала, ему легче включить в список того, с кем отсутствуют близкие личные отношения.

В материале WSJ отмечается, что возможны и другие причины. Так, в 2021 году опрос показал, что 68% руководителей и менеджеров считают офисных сотрудников более продуктивными, чем удаленщики.

До этого исследователи из Карлтонского университета (Канада) установили, что удаленная работа может привести к возникновению «домашней лихорадки». Ее симптомы включают раздражительность, чувство беспокойства и одиночества.

Газета «Известия» также публиковала результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», согласно которому каждый третий россиянин хочет работать удаленно.

Ранее работодатели в России назвали главный плюс удаленки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами