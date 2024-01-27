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В Петербурге прогремел салют в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

РИА Новости: в Петербурге прогремел салют в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

У стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге прогремел салют в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда. Об этом пишет РИА Новости.

Орудия выпустили 30 залпов, каждый из которых был посвящен конкретным героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.

До этого Германия заявила, что принимает всю ответственность за блокаду Ленинграда.

«ФРГ выступает за то, чтобы сохранить память об ужасах военных преступлений, совершенных во Второй мировой войне, и признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные немецким вермахтом в Ленинграде», — говорится в сообщении.

Также в МИД заявили, что в знак примирения правительство финансово поддерживает модернизацию петербургской больницы, где лечатся многие блокадники.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Ранее мужчина позвонил в экстренную службу 112 из-за недостаточно яркого салюта.

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