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Дипломаты ряда западных стран почтили память блокадников Ленинграда

Послы США, Британии и ФРГ возложили цветы в память блокадников Ленинграда

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Послы Германии, Великобритании и замглавы посольства США в России Стефани Холмс возложили цветы на петербургском Пискаревском мемориальном кладбище в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба американской дипмиссии в Москве в Telegram-канале.

«В 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, мы чтим память отважных жителей и защитников Ленинграда», — сказано в публикации.

Согласно информации пресс-службы, таким образом дипломаты почтили отважность и человечность ленинградских блокадников и выразили глубокое почтение к тяжелейшим страданиям, которые они перенесли.

Как отметили в посольстве, мужество жителей блокадного города служит напоминанием о святости жизни и свободы человека.

Перед этим президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацизма в период Великой Отечественной войны. Памятник расположен в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области.

Ранее Путин объявил минуту молчания в память о блокаде Ленинграда.

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