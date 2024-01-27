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В Турции объяснили, почему указ Эрдогана о членстве Швеции в НАТО был отправлен в США

США получили указ с подписью Эрдогана как страна-хранитель документов

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Liesa Johannssen/Reuters

В Турции опровергли утверждения о том, что США усомнились в достоверности публикации указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана об одобрении членства Швеции в НАТО, затребовав для ознакомления документ с «мокрой подписью». Об этом со ссылкой на Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики сообщает РИА Новости.

В сообщении поясняется, что США являются хранителями (страной-депозитарием) более чем 200 международных соглашений, включая Уставы ООН, МАГАТЭ и НАТО. После подписания президентом Турции принятого парламентом страны закона о согласии с присоединением Швеции к НАТО текст документа был направлен в США на хранение как стране-депозитарию.

23 января парламент Турции проголосовал за ратификацию протокола о членстве Швеции в НАТО. После чего документ, как требует закон, был подписан президентом страны.

Последней страной в альянсе, которая еще не одобрила заявку Швеции, остается Венгрия.

26 января в МИД РФ заявили о негативных последствиях членства Швеции в НАТО.

Ранее решение Турции по принятию Швеции в НАТО оценили в Кремле.

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