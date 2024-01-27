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Путин заявил, что Россия никогда не предаст память о победе над нацизмом

Путин: Россия никогда не предаст память о победе отцов и дедов над нацизмом

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Александр Казаков/РИА Новости

Память о предках, победивших нацизм в годы Великой Отечественной войны, всегда жива в сердцах россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время концерта по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает ТАСС.

«Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Никогда не забудем их жертвенный путь к Великой Победе», – сказал Путин.

Он отметил, что у каждого россиянина есть родные, сражавшиеся на фронте или трудившиеся в тылу. По словам президента, их упорство, сплоченность и любовь к Родине дали запас «нравственной прочности» на многие годы.

Глава государства отдельно выделил героев Брестской крепости, участников обороны Москвы, защитников волжских рубежей и курских полей, вспомнил генералов и рядовых, матерей солдат, тружеников тыла.

«И, конечно, мужественные, несгибаемые жители блокадного города на Неве», – подчеркнул Путин.

До этого в Госдуме РФ назвали снятие блокады Ленинграда знаковым историческим событием.

Ранее Путин рассказал об истинных целях нацистов во время ВОВ.

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