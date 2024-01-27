Президент России отметил рост экономических возможностей Петербурга

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области необходимо продолжать наращивать экономические возможности, сказал в ходе совещания по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации президент России Владимир Путин.

«Эту работу важно делать комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации. Среди ключевых задач — укрепление приоритетных отраслей: судостроения, фармацевтики, развитие сферы услуг и креативных индустрий. Все это позволит повысить устойчивость и диверсификацию экономики региона, а также поможет создать рабочие места», — сказал президент.

По его словам, Санкт-Петербург является важнейшим историческим, культурным и деловым центром России.

«В Северной столице и в Ленинградской области проживают примерно 7,6 млн человек. Здесь расположены наши ключевые логистические узлы и морские порты, успешно работают крупнейшие научно-технологические и образовательные центры, производственные, индустриальные площадки», — отметил Путин.

Также в совещании принял участие губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он отметил, что поддержка президента Путина помогла Санкт-Петербургу обрести финансовую и экономическую стабильность.

«Поддержка Владимира Путина позволила городу добиться высоких результатов в социально-экономическом развитии Петербурга, продолжить реализацию ключевых проектов, принять новый Генеральный план Санкт-Петербурга до 2040 года с перспективой до 2050 года. Сохранив промышленный потенциал города, мы увеличили территории промышленных зон на 630 гектаров», — сказал он.

Также Беглов добавил, что 2023 год стал для Петербурга продуктивным по ключевым показателям.

«Собрали 1 трлн 148 млрд рублей доходов бюджета и привлекли 1 трлн рублей инвестиций в основной капитал предприятий. Это рекордный объем на сегодняшний день. 110,4% составил индекс промышленного производства, в том числе 112,4% — в обрабатывающих отраслях», — отметил губернатор.

Кроме того, Беглов рассказал о потенциале Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

«Широтная магистраль повысит мобильность жителей Ленинградской области, востока Карелии, Вологодской, Архангельской и других областей в отношении Петербурга. Магистраль ускорит движение грузов из дружественных стран через Большой порт Санкт- Петербурга в регионы России. Она примет основной транзитный поток Мурманского направления, в том числе грузы Большого порта Санкт-Петербург», — сказал он.