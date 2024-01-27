В Минздраве рассказали об угрозе болезни X

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что болезнь X является гипотетической угрозой, но система здравоохранения РФ готова и к ней. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, российская система здравоохранения научилась быстро адаптироваться.

«Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», — отметил Мурашко.

Министр уточнил, что «болезнь X» является гипотетической угрозой.

До этого ученые из Амстердамского свободного университета в Нидерландах выяснили, что болезнь Альцгеймера проявляется по крайней мере в пяти различных формах. Это связано с генетическими особенностями пациентов и клиническими характеристиками заболевания.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.