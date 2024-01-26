В Санкт-Петербурге открылся международный слет «Внуки Победы. Ленинград»

В Санкт-Петербурге 26 января в преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады состоялось открытие международного слета «Внуки Победы. Ленинград», сообщает пресс-служба движения «Волонтеры Победы».

В Большом Гатчинском дворце собрались потомки защитников и жителей блокадного города, а также добровольцы, сохраняющие историю о подвиге героев. Всего его участниками стали 200 человек в возрасте от 18 лет со всей России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, и 7 зарубежных стран.

На церемонии участникам зачитали обращение президента России Владимира Владимировича Путина.

«Ни один город не проходил через такие жестокие, мучительные испытания. Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге – священна. И потому встреча, собравшая ветеранов войны, потомков защитников и жителей Ленинграда, ученых и экспертов, имеет особое нравственное звучание. Она служит сбережению исторической правды. Воспитанию молодежи на примере героических страниц ратной летописи Отечества, которая складывается из историй наших семей и навсегда сохранит великие биографии поколения победителей», — сказал он.

Как отметила исполнительный директор «Волонтеров Победы» Анастасия Рябова, помощь в проведении памятных мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, – это возможность для участников слета не на словах, а на деле почтить память своих родных героев и сказать «спасибо» ныне живущим жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

«Для многих участников слета это будет первый подобный опыт – не только присутствовать на ключевых памятных мероприятиях, но и помогать в их проведении. Уверена, воспоминания об этих днях они сохранят надолго», — сказала она.

О своей жизни в блокадном Ленинграде рассказала ветеран Великой Отечественной войны Лидия Кириллова. А участник специальной военной операции Владимир Перфильев поблагодарил участников слета за сохранение исторической памяти.

Отмечается, что 27 января добровольцы сопроводят ветеранов Великой Отечественной войны на торжественно-траурной церемонии возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище, помогут в навигации других гостей памятных мероприятий. Также участники слета «Внуки Победы. Ленинград» примут участие в открытии мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.