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МВД объявило в розыск Бориса Акунина*

МВД объявило в розыск российского писателя Бориса Акунина

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Максим Блинов/РИА Новости

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) объявлен в уголовный розыск. Это следует из базы розыска МВД РФ.

«Чхартишвили Григорий Шалвович. 20 мая 1956 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе.

По какой статье ведется розыск, не уточняется.

В декабре 2023-го Борис Акунин провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными.

12 января Минюст признал Акунина иностранным агентом.

13 января стало известно, что в Александринском театре отменили показ спектакля по пьесе Акунина «1881».

16 января сообщалось, что почти 70% опрошенных ВЦИОМ жителей России поддержали решение книжных магазинов не продавать произведения Акунина из-за его высказываний в поддержку Украины и ее вооруженных сил.

Ранее в Петербурге отменили спектакль по роману Бориса Акунина.

*  признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов
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