В Вологодской области разыскивают судимого участника СВО, сбежавшего во время отпуска

В Вологодской области ищут вооруженного участника специальной операции, который вернулся домой на время отпуска и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, 39-летний Александр Куртышев, до отправки на СВО отбывавший наказание за тяжкое преступление, сейчас находится на территории Бабаевского района. В январе Куртышев вернулся домой и вновь нарушил закон в деревне Терьково. Мужчина может «иметь при себе холодное или гладкоствольное оружие». Он психически не стабилен и очень опасен.

Как пишет издание «Онлайн Вологда», к настоящему времени преступника удалось блокировать. Глава Кадуйского округа Светлана Грачева заявила, что «в случае осложнения обстановки» местные жители получат дополнительную информацию.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что все школы в Бабаево оцеплены, территорию образовательных учреждений патрулируют полицейские. Учащихся выпускают из зданий только в сопровождении родителей. Силовики досматривают все машины на ближайших трассах.

Ранее из колонии в Краснодарском крае сбежал гражданин Украины.