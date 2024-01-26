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В Харьковской области после взрывов остались без электричества 16,5 тысячи человек

«Укрэнерго»: в Харьковской области взрывы оставили без света 16,5 тыс. человек

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Укрэнерго

В Харьковской области после взрывов оказались без света 16,5 тыс. человек. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале украинкого энергооператора «Укрэнерго».

По данным компании, в регионе повреждены несколько объектов критической инфраструктуры. При этом всего на Украине обесточены из-за непогоды и боевых действий 358 населенных пунктов.

До этого на Украине лишились энергоснабжения 850 населенных пунктов.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей. На этом фоне совет ЕС сообщил, что Украина попросила удвоить поставки электричества в страну.

В мае на Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию, чтобы привести их к рыночному уровню. Эта мера была реализована 1 июня.

Ранее столица украинского региона осталась без света после взрыва.

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