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Кабмин Украины отменит выплаты внутренним переселенцам из-за требований Запада

Вице-премьер Украины: кабмин по требованию Запада отменит выплаты переселенцам

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РИА «Новости»

Кабинет министров Украины по требованию стран Запада намерен в ближайшее время отменить выплаты на проживание для ряда категорий вынужденных переселенцев. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на вице-премьера страны Ирину Верещук.

Она отметила, что из-за уменьшения доходной части государственного бюджета Киев оказался зависим от решений своих зарубежных партнеров. При этом другие страны постоянно требуют от украинских властей верифицировать выплаты ради оптимизации и уменьшения затрат.

«Речь идет о том, что по международным стандартам [вынужденным переселенцам] два года достаточно для того, чтобы адаптироваться [на новом месте]. Поэтому в ближайшее время ждем внесения изменений от министерства социальной политики», — добавила заместитель главы правительства.

Также вице-премьер уточнила, что в 2022 году Киев предоставил внутренним переселенцам выплаты на общую сумму около $1,5 млрд. По итогам следующего года траты на соответствующие цели увеличились до $1,9 млрд.

Ожидается, что в 2024 году кабинет министров Украины снова уменьшит общую сумму выплат до $1,5 млрд. Как сказала Верещук, в настоящее время статус вынужденных переселенцев в стране имеют 4,9 млн человек. Из них ежемесячные выплаты на проживание получают 2,5 млн жителей.

Ранее Зеленский заявил, что украинские пенсионеры не выживут без внешнего финансирования.

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