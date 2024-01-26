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Пожилым россиянам посоветовали не гулять в сильные снегопады

Врач Хромов посоветовал пожилым россиянам не гулять в сильные снегопады

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Juan Medina/Reuters

Пожилым гражданам не рекомендуется гулять в сильные снегопады, поскольку с возрастом у людей ухудшается координация движений. Об этом в интервью РИАМО заявил врач-гериатр геронтологического центра «Восточный» Константин Хромов.

«Сильные снегопады могут усложнить прогулку. Особую опасность несет гололед, даже незначительное падение может привести к переломам. <...> Лучше пройтись по квартире, заняться бытовыми делами, легкой гимнастикой. Можно походить по этажу, спуститься к подъездной двери», — посоветовал врач.

Если на улицу выйти все же необходимо, специалист рекомендовал передвигаться с более молодым родственником, чтобы избежать падения. Кроме того, по его словам, помочь могут специальные трости с устройствами против скольжения, например палки для скандинавской ходьбы.

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре до этого выяснили, что совместные тренировки могут стать причиной снижения уровня повседневной физической активности пожилых пар. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Human-Computer Interaction (IJHCI).

Анализ результатов показал, что за 12 недель у тех, кто тренировался в паре, среднее количество шагов было ниже, чем у тех, кто занимался индивидуально. Также выяснилось, что пары, которые занимались спортом вместе, были более склонны вести сидячий образ жизни.

Ранее ученые назвали простой и приятный способ снизить риск падения у пожилых.

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