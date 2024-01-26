Россиянам рассказали, какие законы вступают в силу с 1 февраля

В феврале 2024 года в России вступает в силу ряд законов, в том числе, об индексации пособий и выплат. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Индексацию проведут с 1 февраля на 7,4%, она затронет более 40 различных выплат, пособий и компенсаций, в том числе, материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и не только. Помимо этого, с 1 февраля произойдет корректировка доплат к пенсии членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности.

В следующем месяце экономические санкции в России начнут применяться к гражданам, которые контролируют отдельные иностранные компании. С этого момента организации, который не будут входить в реестр хостинг-провайдеров, также не смогут оказывать услуги хостинга на территории страны. Еще один закон запретит получать доступ к гостайне людям, у которых есть иностранное гражданство или вид на жительство за границей.

С 1 февраля кредитные организации должны будут бесплатно проинформировать клиента об истечении срока вклада, размещенного на определенный срок, за пять дней до этого. В стране также расширят состав сведений, включаемых в перечни объектов недвижимости, которые подлежат государственной кадастровой оценке.

26 января президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий. В документе указано, что участникам СВО будут присваивать статус ветерана боевых действий вне зависимости от наличия контракта.

Ранее Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет.