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В ООН оценили число украинских беженцев

ООН: 10 млн украинцев стали беженцами, из них 2,5 млн не могут вернуться домой

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Andreea Alexandru/AP

10 млн украинцев стали беженцами и внутренними переселенцами, и большинство из них пока не могут вернуться домой. Об этом сообщил японскому агентству NHK верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По словам Гранди, 6,3 млн человек уехали за рубеж, еще 3,7 млн человек эвакуировались из зоны СВО в другие регионы Украины. 2,5 млн человек, по данным ООН, все еще не могут вернуться в свои дома из-за опасной обстановки.

«Нам нужна поддержка, чтобы восстановить их жизнь, пока люди снова не найдут работу и не восстановят разрушенные дома», — заявил Гранди, обращаясь к руководствам государств и негосударственным организациям.

Управление по делам беженцев ООН уже оказало содействие в восстановлении 27,5 тыс. разрушенных в результате боевых действий домов. Гранди отметил, что работу его управления осложняет то, что процесс восстановления зданий идет параллельно с разрушением новых.

До этого глава СНБО Данилов назвал невозможной мобилизацию украинских беженцев.

Ранее в Молдавии решили закрыть больше половины центров приема беженцев с Украины.

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