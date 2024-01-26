Полицейские нашли похищенную из храма икону XIX века под мостом в Иркутске

В Иркутске полицейские нашли старинную икону, похищенную из храма во имя Спаса нерукотворного образа. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточняется, икона Великомученика и Победоносца Георгия была написана в XIX веке. После утреннего богослужения лик святого из церкви вынес посетитель. Маршрут его передвижения правоохранители быстро установили, а затем нашли под мостом через реку Ангару похищенную икону.

«Деревянный киот был разбит, а крестики, цепочки, кольца и другие изделия из драгоценных металлов, принесенные в дар прихожанами, похищены. Как выяснилось в дальнейшем, часть украденного злоумышленник сдал в один из антикварных магазинов», — уточнила Волк.

Мужчину задержали и поместили под стражу. Все похищенное им было изъято, затем икону и ювелирные изделия вернули в храм. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина украл иконы из магазина в Югре и попытался их сжечь.