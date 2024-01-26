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Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 78% россиян положительно оценивают работу Путина, 77% доверяют президенту

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Большинство опрошенных россиян (78%) положительно оценили работу президента России Владимира Путина. Об этом сообщили исследователи Фонда общественного мнения (ФОМ), которые провели опрос.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» состоялся 21 января 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.С респондентами проводили интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, отметили исследователи.

В итоге оказалось, что 77% опрошенных доверяют президенту, однако 12% россиян скорее не доверяют ему. Также 9% респондентов скорее плохо оценили его работу.

До этого Владимир Путин назвал российский народ единственным источником власти в стране. Он обратил внимание, что России предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов.

Ранее Путин рассказал, что он посоветовал бы самому себе в 2000 году.

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