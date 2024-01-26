Царапина от лески на рыбалке привела женщину к 55 операциям и желанию ампутировать ногу

Жительница графства Эссекс в Великобритании Мишель Милтон получила тяжелую инфекцию из-за царапины, которую получила во время рыбалки. Об этом сообщает Southend Echo.

Женщина поранилась еще 18 августа 2019 года, когда нейлоновая леска воткнулась в порез на ее правой ноге. Спустя несколько дней нога начала очень сильно распухать, а у Милтон поднялась высокая температура. Врачи обнаружили у нее инфекцию и назначили курс антибиотиков, но лечение не помогло, и вскоре у женщины развилась устойчивость к антибиотикам.

Инфекция распространялась по ноге, и ей пришлось перенести большое количество операций. За пять лет ей провели 55 операций, включая четыре пересадки кожи, 30 хирургических обработок раны, а также 21 операцию по удалению поврежденных тканей.

Сейчас женщина едва может передвигаться и сидеть, и она просит врачей ампутировать ее ногу.

В декабре прошлого года в Челябинской области ВИЧ-инфицированный наркоман укусил полицейского. Жители одного из многоквартирных домов обратились в полицию с жалобой на соседа. В указанной квартире полицейские обнаружили агрессивного мужчину, который находился в состоянии наркотического опьянения. При задержании он укусил одного из оперативников за руку. Позже стало известно, что задержанный болен ВИЧ.

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