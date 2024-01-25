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Путин рассказал, сколько заявок из разных стран прислали на Всемирный фестиваль молодежи

Путин: заявки на Всемирный фестиваль молодежи прислали 300 тысяч человек

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Пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи

Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи прислали 300 тыс. человек из 190 стран мира. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде, передает ТАСС.

Как отметил президент, фестиваль обещает быть масштабным, мощным и красивым.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае в период с 1 по 7 марта 2024 года. Он пройдет по указу президента России. На сайте фестиваля отмечается, что он примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, культуры, науки, образования, волонтерства и других сфер, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

18 января на выставке-форуме «Россия» стартовал День федеральной территории «Сириус», в рамках которого председатель совета Елена Шмелева рассказала о будущих проектах.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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