Путин рассказал, сколько заявок из разных стран прислали на Всемирный фестиваль молодежи

Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи прислали 300 тыс. человек из 190 стран мира. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде, передает ТАСС.

Как отметил президент, фестиваль обещает быть масштабным, мощным и красивым.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае в период с 1 по 7 марта 2024 года. Он пройдет по указу президента России. На сайте фестиваля отмечается, что он примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, культуры, науки, образования, волонтерства и других сфер, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

18 января на выставке-форуме «Россия» стартовал День федеральной территории «Сириус», в рамках которого председатель совета Елена Шмелева рассказала о будущих проектах.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».