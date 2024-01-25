В Самарской области полуторагодовалая девочка отравилась угарным газом дома

В Самарской области проблемы с отоплением привели к отравлению у матери и ее полуторагодовалой дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Серноводск в частном доме. По версии правоохранителей, семья отравилась угарным газом. Причиной стала ненадлежащая работа газовой системы отопления.

Мать и дочь медики спасти не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ситуацией заинтересовались в следственном комитете. Специалисты ведомства произвели осмотр места и назначили экспертизы. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Каспийске из-за отравления угарным газом госпитализировали девять человек.