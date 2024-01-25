Россиянам рассказали, как приготовить эффективную маску против выпадения волос

Ежедневно человек теряет от 60 до 100 волосков. Однако если этот показатель существенно выше, следует обратиться к врачу, чтобы выявить нарушения в организме. Если же со здоровьем все в порядке, причина выпадения волос может быть связана с их состоянием. Общественная служба новостей приводит рецепты питательных масок, предотвращающих облысение.

Чтобы приготовить укрепляющую маску, необходимо 2 столовые ложки горчичного порошка растворить в горячей воде, добавить яичный желток, немного касторового или репейного масла, а также несколько ложек меда. Состав нужно перемешать, втереть его в корни волос и оставить на 45 минут. Процедуру следует выполнять раз в неделю.

В составе маски с эфирными маслами одна столовая ложка меда, яичный желток, небольшое количество оливкового масла и по две капли масел кедра и розмарина. Полученную субстанцию следует нанести на чистые волосы под шапочку и смыть через полчаса.

Чтобы получить перцовую маску, следует перемешать три-четыре столовых ложки меда и одну чайную ложку молотого красного перца. Смесь нужно втереть в кожу головы и держать под шапочкой 20-40 минут. Процедура повторяется еженедельно.

Также эксперты советуют обязательно расчесывать волосы по утрам, перед сном делать массаж головы для улучшения кровообращения, а также отказаться от фена и не укутывать волосы полотенцем после мытья головы.

До этого, специалисты рассказали, как решить проблему плохого роста и выпадения бровей. Среди частых причин — авитаминоз и неудачные эксперименты, в том числе с выщипыванием. Кроме того, зачастую женщины могут случайно травмировать волосяные луковицы, после чего волосы расти не будут.

Для решения проблемы эксперты советуют отказаться от выщипывания бровей и перейти на хну вместо краски. Кроме того, рекомендуется улучшать микроциркуляцию крови с помощью массажа и скрабов.

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