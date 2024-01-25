Член «Дигории» заявил об улучшении качества науки и образования в России

День студенчества традиционно является для России массовым и по-настоящему народным. Об этом заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в России высшее образование получают свыше 7 млн человек. «На протяжении нескольких лет по инициативе президента России Владимира Путина национальная система высшего образования переживает этап серьезных преобразований, направленных не только на повышение качества науки и образования, но и на укрепление устойчивости отечественных университетов перед лицом внешних вызовов», — сказал он.

Эксперт отметил, что государственные расходы на образование ежегодно растут. Он подчеркнул, что по доле в общих расходах затраты на образование в России уже превышают показатели таких стран, как Япония, Италия и Франция.

«В последние годы намечена тенденция к обновлению материально-технической базы университетов, запущена единая госпрограмма поддержки вузов «Приоритет 2030», активно внедряются в научно-образовательную деятельность современные информационные технологии. Президентом была поставлена масштабная задача – сформировать в России более 100 прогрессивных и современных университетов, точек притяжения для студентов, преподавателей и научных сотрудников», — добавил Лукушин.

Политолог уточнил, что география охвата проекта показывает заинтересованность государства в трансформации региональных университетов, которые постепенно становятся драйверами социально-экономического и инновационного развития субъектов.

«Если раньше в общественном мнении региональные вузы воспринимались как отстающие, проигрывающие крупнейшим университетам Москвы и Санкт-Петербурга, сегодня они на равных конкурируют с ними. Меняется не только облик вузов, но и самого студенчества. Обучающимся доступен широкий набор программ поддержки, включая федеральные и региональные стипендии, гранты и субсидии для реализации социальных проектов и научных исследований. Инициативы студенческого сообщества находятся в фокусе внимания государства», — сказал он.

Лукушин напомнил, что феврале в Сочи состоится Всемирный фестиваль молодежи, который объединяющее жителей 180 государств. При этом он отметил, что благодаря платформе «Россия – страна возможностей» каждому студенту доступны программы профориентации и карьерного роста. По его словам, одним из последних нововведений можно считать реформу высшего образования, инициированную президентом в прошедшем году. Она направлена на повышение доступности образования для населения, а также подготовку высококвалифицированных кадров по самым современным программам подготовки.