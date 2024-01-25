Врач оценила пользу темного шоколада для здоровья

Темный шоколад действительно может помочь в профилактике повышенного артериального давления, а также расслабить сосуды и улучшить работу сердца, однако его нужно есть в меру. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова, комментируя исследование команды кардиологов Народной больницы Шаосин и больницы Чжуцзи из Китая.

«Способность темного шоколада и какао-бобов оздоравливающе влиять на выстилку сосудов — эндотелий — известна давно. Китайские ученые еще раз и на большой выборке подтвердили это. <...> Я бы расценивала это исследование скорее как еще одно напоминание о том, что рациональное питание, здоровое и с учетом своих индивидуальных особенностей, — полезно и для сердечно-сосудистой системы, и здорового долголетия», — отметила Молчанова.

Однако она предупредила, что с шоколадом стоит быть осторожными тем, кто следит за своим весом или страдает от сахарного диабета.

Доктор Дипак Бхатт, директор кардиологического отделения больницы Маунт-Синай в США, до этого рассказал, что порошок какао — важная составляющая шоколада, которая полезна для сердца и сосудов. Тем не менее, сам шоколад содержит слишком много сахара и калорий, предупредил он.

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