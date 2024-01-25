В Польше вырос уровень преступности после наплыва беженцев с Украины

В Польше в 2023 году выросло число преступлений, совершенных мигрантами, причем большинство правонарушений допускают беженцы с Украины. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolitа со ссылкой на данные полиции.

Всего за прошлый год преступления совершили 17 278 мигрантов, что на 2,4 тыс. превышает показатель 2022 года. Отмечается, что свыше половины из этих иностранцев — украинцы, на втором и третьем местах расположились граждане Грузии (2714 человек) и Белоруссии (1030 человек) соответственно. На четвертом месте находятся молдаване, а на пятом — россияне.

Согласно данным полиции, чаще всего иностранцев задерживали за нетрезвое вождение, а также за кражи и хранение наркотиков.

17 ноября портал INTERIA Biznes сообщил, что 15 из 17 млн граждан Украины, въехавших в Польшу с февраля 2022 года, уже вернулись на родину.

Ранее польский сатирик и актер Ян Петшак предложил направлять нелегальных мигрантов в концентрационные лагеря, построенные во времена Второй мировой войны