Мэр Новосибирска досрочно ушел в отставку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально ушел в отставку 25 января. Об этом сообщили на сайте городской мэрии.

До этого Локоть ушел в отпуск с 30 декабря 2023 года по 24 января 2024 года с последующим уходом в отставку в связи с переходом на другую работу, отметил «Интерфакс».

Локоть был избран мэром города в апреле 2014 года и переизбран в сентябре 2019 года. Как отметила газета, официально полномочия мэра истекали в сентябре 2024 года, но в сообщении отметили, что глава города сложил свои полномочия по собственному желанию.

Исполнять обязанности мэра пока будет первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов, уточнили в пресс-центре. К работе он приступает с 26 января.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Юрия Короткого с поста первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга).

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