Общественники и политологи назвали Россию оплотом семейных ценностей в мире

Благодаря политике президента РФ Владимира Путина Россия на мировой арене стала оплотом традиционных семейных ценностей. К такому выводу пришли участники прошедшего на площадке МИА «Россия сегодня» круглого стола экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Год семьи: что ждет российские семьи». Эксперты отметили, что вопреки пропаганде Запада в сторону деструктивных идей социальных взаимоотношений, наша страна сберегла духовно-нравственные устои и традиционные ценности.

По мнению политолога, члена правления Российской ассоциации политической науки, руководителя проектов ЭИСИ Владимира Шаповалова, многодетность должна стать нормой, образом жизни в стране.

Он напомнил о том, что накануне глава государства подписал Указ о статусе многодетной семьи.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая отметила, что в подписанном указе четко обозначены приоритеты: скидки на оплату ЖКХ, образования для родителей, поддержка ребенка, бесплатные лекарства для детей до 6 лет, бесплатный проезд школьникам до школы и обратно, бесплатное питание и многое другое.

«Это про будущее и про ту поддержку, которую многодетные будут получать», — добавила парламентарий.

По словам руководителя департамента политических исследований ВЦИОМ Михаила Мамонова, сегодня две трети россиян уверены, что крепкая семья — ключевая личная ценность для них.

«Показатель значимости создания семьи при этом существенно выше. 87% россиян считают, что создание семьи — важнейшая цель. Также крайне высок запрос на сохранение традиционной семьи как ключевого института — 87% россиян считают, как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной», — сказал эксперт.

Он также отметил и уровень восприятия семьи как института взаимопомощи.

Мамонов уточнил: 85% россиян считают, что семья человеку всегда была, есть и будет нужна, потому что в семье выжить легче. 90% россиян декларируют, что в семье должны быть дети. При этом почти 50% считают, что в идеале семья должна быть многодетной.

Участвующий в круглом столе губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что отношение россиян к самой ценности семьи сильно отличает наше общество.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал старт Году семьи в России.