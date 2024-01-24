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Политолог назвала стратегически выгодным разворот России к странам Глобального Юга

Политолог Федорова: Россия может сыграть ведущую роль в развитии Африки

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Газета.Ru

Разделение на страны первого, второго и третьего мира глубоко устарело. Об этом по итогам встречи президента России Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби заявила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

Она рассказала, что регулярно замечает насмешки оппозиционных спикеров и политиков над тем, что российские политики и, в частности президент, встречаются с лидерами стран Африки, Латинской Америки и других.

«Эти оппозиционные спикеры говорят, что европейские лидеры встречаться с Россией не хотят, и якобы с РФ хотят встречаться только представители стран второго и третьего мира. Разделение на страны первого, второго и третьего мира глубоко устарело», — сказала эксперт.

По ее мнению, разворот России к азиатским странам, к странам Латинской Америки и Африки — это действительно стратегически выгодно для страны.

»Россия вполне может сыграть ведущую роль в процессе развития Африки, и сейчас уже к этому есть предпосылки. Мы прекрасно провели форум «Россия — Африка», мы можем стать для стран Глобального Юга главным стратегическим союзником», — заявила Федорова.

Политолог подчеркнула, что пока оппозиционеры, уехавшие из России, хихикают из-за границы о том, что Россия встречается с лидерами африканских стран, на самом деле происходят процессы, которые определяют будущее.

«Потому что и по вопросу там оборонного сотрудничества, и по вопросам совместной разработки полезных ископаемых африканские страны и Россия могут друг с другом совершенно взаимовыгодно взаимодействовать. Каждая такая встреча — это на самом деле шаг в сторону укрепления стратегического положения России как главного союзника Африки, и как хорошего для них старшего, но при этом равноправного при этом партнера», — отметила она.

Федорова подчеркнула, что действия России действительно направлены не на колонизацию, как привыкли относиться европейские страны к африканским, а на равноправное взаимовыгодное партнерство. По ее мнению, такой подход принесет российской стороне большое количество выгоды.

Ранее сообщалось, что Путин проведет переговоры с президентом Чада 24 января. Согласно повестке, главы двух государств намерены обсудить перспективы развития отношений стран в различных областях. Кроме того, президенты планируют обсудить актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

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