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Следователи возбудили дело после того, как школьница забеременела от мужа бабушки

В Москве возбудили дело после беременности 14-летней девушки от мужа бабушки

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Следователи возбудили уголовное дело после публикаций о школьнице, беременной от мужа своей бабушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В произошедшем правоохранители усмотрели признаки изнасилования потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

«В рамках уголовного дела формируются материалы для назначения ряда судебно-медицинских экспертиз», – сообщается в публикации.

Правоохранители узнали о ситуации после того, как к ним обратились педагоги. Они, в свою очередь, узнали о беременности 14-летней девушки от матери.

В изнасиловании подозревают 63-летнего мужа бабушки школьницы. Мужчину задержали. Известно, что семья переехала в столицу из Пензенской области.

Ранее в Крыму супруги заманили знакомую к себе домой и изнасиловали на глазах у ребенка.

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