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Движение по трассе М-12 в Татарстане восстановлено

«Автодор»: в Татарстане полностью восстановили движение по трассе М-12 «Восток»

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МЧС РФ по Республике Татарстан

Движение автомобилей по трассе М-12 «Восток» в Татарстане, которое было частично приостановлено с 19 января, полностью восстановили. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба «Автодора».

«Открываем движение по М-12 с 684 до 766 км из Москвы. Движение на трассе полностью восстановлено», — отметили в госкомпании.

При этом в пресс-службе добавили, что ограничение скорости до 70 км/ч сохраняется.

«Просьба следовать рекомендациям на информационных табло», — добавили в «Автодоре».

19 января на территории Татарстана по решению ГИБДД было ограничено движение по трассе М-12 «Восток» для всех видов транспорта из-за сложных погодных условий.

До этого участок трассы М-12 «Восток» из-за погодных условий временно перекрывали для транспорта 17 января. Машинам нельзя было проехать на участке 684-836 км от Канаша до Шали.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил россиян о надвигающихся погодных аномалиях.

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