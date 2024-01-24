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В Австрии признали бессмысленность антироссийских санкций

Член ЕП Майер: сторонники санкций должны признать их бесполезность

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Даже самые упорные сторонники антироссийских санкций уже должны были смириться с тем, что они бесполезны. Об этом заявил член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Георг Майер, сообщает РИА Новости.

Политик также отметил, что промышленность Европы пострадала из-за запретительных мер и вряд ли выдержит очередной пакет санкций.

По словам Майера, Брюссель вводил санкции с целью поставить президента России Владимира Путина в сложную ситуацию и остановить конфликт на Украине. Однако после двух лет конфликта и многочисленных пакетов санкций даже самые ярые их сторонники «должны были признать бесполезность этой стратегии».

«Единственными, кто ощущает экономические последствия санкционной политики Брюсселя, являются миллионы граждан ЕС, поскольку страны — члены ЕС по-прежнему вынуждены закупать российские энергоносители по завышенным ценам», — сказал член Европарламента.

До этого о вреде антироссийских санкций для жителей Евросоюза заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Ранее Евросоюзу предрекли стагнацию из-за санкций в 2024 году.

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