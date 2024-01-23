В Екатеринбурге снег сорвался с крыши и рухнул перед лицом женщины

Жительница Екатеринбурга едва не пострадала от глыбы льда. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел в Академическом районе. На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как местная жительница идет по дороге. В какой-то момент в шаге от нее падает снег и лед с крыши. Россиянка быстро отходит в сторону и выбирает другой путь.

По словам подписчицы, из-за падения наледи и снега пострадали стоявшие рядом машины. Она добавила, что местные управляющие компании не чистят кровлю и дороги. По мнению женщины, это может привести к травмам у горожан.

Ранее в Москве годовалая девочка пострадала после падения сосульки с крыши.