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В Екатеринбурге снег сорвался с крыши и рухнул перед лицом женщины

В Екатеринбурге глыбы снега и льда упали перед лицом женщины

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Телеграм-канал Инцидент Екатеринбург

Жительница Екатеринбурга едва не пострадала от глыбы льда. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел в Академическом районе. На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как местная жительница идет по дороге. В какой-то момент в шаге от нее падает снег и лед с крыши. Россиянка быстро отходит в сторону и выбирает другой путь.

По словам подписчицы, из-за падения наледи и снега пострадали стоявшие рядом машины. Она добавила, что местные управляющие компании не чистят кровлю и дороги. По мнению женщины, это может привести к травмам у горожан.

Ранее в Москве годовалая девочка пострадала после падения сосульки с крыши.

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