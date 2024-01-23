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В Казани продлили действие плана «Буран»

Действие плана «Буран» продлили в Казани до 28 января

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Pavel Golovkin/AP

Власти Казани продлили план «Буран», он будет действовать по воскресенье, 28 января, включительно. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу казанской мэрии.

В издании уточнили, что в период с 17 по 22 января в городе выпало 49 мм осадков. Это 106% от месячной нормы, которая составляет 46 мм. За весь январь в столице Татарстана зафиксировали 73,2 мм осадков — 159% от нормы. К расчистке дорог от снега каждый день привлекаются 1,1 тыс. единиц техники. Кроме того, дворовые территории города расчищают более 1,5 тыс. дворников и 170 единиц спецтехники.

«За последние сутки в городе очистили от снега 741 двор и 177 крыш», — уточнили в сообщении.

Накануне на утреннем совещании с мэром города Ильсуром Метшиным рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев, что на ликвидацию последствий снегопада в Казани потребуется две недели. Куляжев отметил, что дорожные службы продолжат работать в усиленном режиме. В первую очередь расчищать будут магистральные и второстепенные дороги, внутриквартальные проезды, дороги в жилых массивах, подземных и наземных переходах, остановочные карманы и тротуары.

Ранее сообщалось, что в Татарстане после снегопада задерживались поезда.

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