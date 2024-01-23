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Российская школьница сняла на видео домогательства пьяного отчима

Костромская школьница сняла на видео домогательства пьяного отчима

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Depositphotos

В Костромской области школьница сняла на телефон домогательства отчима, а затем рассказала об этом матери. В отношении подозреваемого в домогательствах 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу, сообщили в пресс-службе Шарьинского районного суда.

Инцидент произошел в городе Шарьи в начале январе. По версии несовершеннолетней, сожитель матери стал приставать к ней в квартире, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

«Потерпевшая засняла все непристойные предложения на камеру своего мобильного телефона, позвонила и сообщила обо всем происходящем своей матери и сразу убежала к соседке, которой рассказала о приставаниях мужчины», — рассказали в пресс-службе суда.

Известно, что потерпевшей девочке еще не исполнилось 14 лет.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина приставал к падчерице и предлагал ей деньги за поцелуи.

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