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Член ОП РФ назвал семью приоритетом госполитики России

Член ОП РФ Гриб: без семьи у любой страны нет будущего

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Shutterstock

Семья — это основа жизни любого общества любого государства. Об этом по итогам встречи президента России Владимира Путина на форуме «Родные - Любимые» с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное» заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, председатель оргкомитета «Союза семей России» Владислав Гриб.

По его словам, выражение главы государства о том, что Россия — это «семья семей» удачное и очень правильное.

«Может быть, фраза и избитая, но семья — это ячейка общества, и без семьи у любой страны нет будущего. Когда человек в семье, он проактивный член гражданского общества и профессионального сообщества, он думает о будущем и строит основу нашего государства», — заявил он.

Гриб считает очень важным, чтобы эти вещи понимал каждый гражданин. По его мнению, без активной позиции в плане семейной политики государства нельзя обеспечить будущее страны.

«Семья семей» — очень удачный лозунг. Очень важно, что сегодня вышел указ о поддержке многодетных семей. Основа будущего России — это будущее семьи каждого российского гражданина. Государством сегодня многое делается для поддержки семей. Сегодня семья во главе социальной и экономической государственной политики, а также во главе задачи гражданского общества», — заявил член ОП РФ.

По его словам, это огромный плюс. Он подчеркнул, что это происходит не только в Год семьи, а является приоритетом государства.

«Мне как отцу восьми детей и активисту гражданского общества это очень приятно. Можно много говорить о налоговых, правовых и социальных льготах, но приятно, что президент и Госдума сделали семью основой развития государства. Россия – «семья семей» является главным лозунгом за последние десятилетия», — заключил Гриб.

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