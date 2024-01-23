В Тюменской области волонтеры отыскали россиянина, пропавшего 15 лет назад

В Тюменской области спустя 15 лет завершились поиски мужчины. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт».

Накануне к волонтерам обратились с просьбой помочь установить личность мужчины, которого направили в областную больницу города Ялуторовск. Выяснилось, что он ехал в автобусе, после чего обратился к водителю и рассказал, что ничего не помнит. Водитель обратился к специалистам, после чего россиянина отправили в медучреждение.

Волонтеры решили распространить информацию о неизвестном и позже нашли человека, у которого мужчина снимал квартиру. Таким образом удалось выяснить данные россиянина и связаться с его сестрой.

«Оказалось, что она уже 15 лет разыскивает своего брата. Женщина была очень удивлена и растеряна. Эта ситуация стала неожиданной для всех», – сообщается в публикации.

По словам добровольцев, семья скоро воссоединится.

Ранее в Иркутске студент пошел в ночной клуб и пропал.