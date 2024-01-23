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Россиянам рассказали, как защитить паспортные данные от мошенников

Адвокат Краснов: важно проверять ресурсы, требующие паспортные данные

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В эпоху тотальной цифровизации защитить свои паспортные данные сложно, однако необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщил почетный адвокат России Дмитрий Краснов. По его словам, важно бережно хранить документ, удостоверяющий личность, а также регулярно проверять ресурсы, на которых отображается собственность.

«В случае если у человека есть основания полагать, что данные его паспорта могли попасть в руки мошенников, он может написать заявление в учреждения, занимающиеся переоформлением имущества, и сообщить, что не собирается совершать никаких операций со своей собственностью», — продолжил юрист.

Он добавил, что важно внимательно следить за действиями престарелых родственников, чтобы вокруг них не находились мошенники, желающие завладеть их собственностью.

23 января депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение некоторых требований законодательства в области персональных данных.

В документе прописано, что максимальный штраф составит до 3% от выручки компании.

Ранее сообщалось, что в начале января хакеры выложили в сеть 5 терабайт данных россиян.

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