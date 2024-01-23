Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Беспилотник атаковал нефтяной терминал в Брянской области

Baza: обломки БПЛА обнаружили у нефтяного терминала в Брянской области

close
100%
Shutterstock

Нефтяной терминал в Брянской области был атакован беспилотником. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

«Утром 22 января обломки беспилотного аппарата обнаружили на территории «Нефтяной компании Русснефть-Брянск» в поселке Жеча Стародубского района. Пострадавших нет, возгорания не произошло. БПЛА врезался в резервуар №3, но лишь оставил вмятину», — пишут журналисты..

По их словам, нефтеналивной терминал в поселке Жеча более полугода полностью законсервирован. В состав терминала входят нефтеналивная эстакада и четыре резервуара для хранения нефти.

До этого министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Смоленской областью.

А 20 января дрон-камикадзе ВСУ атаковал населенный пункт Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. Повреждения получила линия газоснабжения. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее средство ПВО сбили над Тульской областью беспилотник.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами