Беспилотник атаковал нефтяной терминал в Брянской области

Нефтяной терминал в Брянской области был атакован беспилотником. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

«Утром 22 января обломки беспилотного аппарата обнаружили на территории «Нефтяной компании Русснефть-Брянск» в поселке Жеча Стародубского района. Пострадавших нет, возгорания не произошло. БПЛА врезался в резервуар №3, но лишь оставил вмятину», — пишут журналисты..

По их словам, нефтеналивной терминал в поселке Жеча более полугода полностью законсервирован. В состав терминала входят нефтеналивная эстакада и четыре резервуара для хранения нефти.

До этого министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Смоленской областью.

А 20 января дрон-камикадзе ВСУ атаковал населенный пункт Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. Повреждения получила линия газоснабжения. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее средство ПВО сбили над Тульской областью беспилотник.