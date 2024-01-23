Депутат Госдумы анонсировал новые правила перевозки животных в России

В Госдуме создана рабочая группа, которая занимается разработкой новых правил перевозки животных, сообщил зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Изменения в законодательстве позволят приравнять питомцев к полноценным пассажирам, а не «багажу», заявил он в беседе с НСН.

Необходимость создания новых правил перевозки животных стала очевидна после происшествия с котом Твиксом, которого выбросили из поезда, что привело к его гибели. По словам Бурматова, результаты рабочая группа представит в начале февраля.

«Самое главное, на что мы должны выйти: чтобы отношение к животным было как к пассажирам, а не багажу. Как к одушевленному существу, а не мусору. Одушевленных существ не выбрасывают на мороз, над ними не совершают действия, которые могут быть квалифицированы как жестокое обращение», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что необходимы системные изменения, которые позволят обеспечить безопасность транспорта, пассажиров и их питомцев.

Напомним, 11 января в Кирове проводница поезда выкинула на мороз кота одного из пассажиров, решив, что он бездомный. При этом на питомца по имени Твикс был оформлен проездной билет. Через несколько дней кота нашли мертвым.

В РЖД после случившегося извинились и анонсировали утверждение новых правил, согласно которым проводникам запретят высаживать животных из поезда. Проверить детали инцидента поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин, а проводницу отстранили от работы.

Ранее эксперты рассказали россиянам, как спасти своего питомца от судьбы кота Твикса.