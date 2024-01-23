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У побережья Стамбула столкнулись два сухогруза

«Denizhaber»: два корабля столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула

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Umit Bektas/Reuters

Два корабля столкнулись в акватории Мраморного моря у побережья турецкого города Стамбула. Об этом сообщает издание Denizhaber со ссылкой на Генеральное управление береговой охраны Турции.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 23 января. В Мраморном море столкнулись сухогруз Volgo Don 207, который намеревался встать на якорь у причала Ахыркапы, и сухогруз Astrid L. Последний в тот момент уже стоял на якоре в указанной гавани.

Отмечается, что длина первого корабля составляет 138 метров. Второе судно, в свою очередь, имеет длину 147 метров.

В береговой охране подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Также специалисты не зафиксировали негативного влияния произошедшего на окружающую среду.

20 января на морской базе в Бахрейне столкнулись два минных тральщика, принадлежащие Военно-морскому флоту (ВМФ) Великобритании. Судно Chiddingfold на заднем ходу врезалось в корабль Bangor, из-за чего оба тральщика получили повреждения. Издание Mirror посчитало данный инцидент «унизительным».

Ранее два грузовых судна столкнулись в акватории реки Дон.

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