У побережья Стамбула столкнулись два сухогруза

Два корабля столкнулись в акватории Мраморного моря у побережья турецкого города Стамбула. Об этом сообщает издание Denizhaber со ссылкой на Генеральное управление береговой охраны Турции.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 23 января. В Мраморном море столкнулись сухогруз Volgo Don 207, который намеревался встать на якорь у причала Ахыркапы, и сухогруз Astrid L. Последний в тот момент уже стоял на якоре в указанной гавани.

Отмечается, что длина первого корабля составляет 138 метров. Второе судно, в свою очередь, имеет длину 147 метров.

В береговой охране подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Также специалисты не зафиксировали негативного влияния произошедшего на окружающую среду.

20 января на морской базе в Бахрейне столкнулись два минных тральщика, принадлежащие Военно-морскому флоту (ВМФ) Великобритании. Судно Chiddingfold на заднем ходу врезалось в корабль Bangor, из-за чего оба тральщика получили повреждения. Издание Mirror посчитало данный инцидент «унизительным».

Ранее два грузовых судна столкнулись в акватории реки Дон.