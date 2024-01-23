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Россиянку с желудком в грудной клетке спасли тюменские врачи

В Тюменской области хирурги спасли женщину с желудком в грудной клетке

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Департамент здравоохранения Тюменской области

В Тобольске хирурги областной больницы спасли пациентку с огромной грыжей пищевода. Об этом сообщает Минздрав Тюменской области в Telegram-канале.

В медицинское учреждение обратилась жительница Тобольска с жалобами на плохое самочувствие, пациентка рассказала, что три года страдает от анемии, но назначенное лечение не приносит ожидаемого эффекта.

В ходе обследования врачи обнаружили у женщины гигантскую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы — желудок пациентки находился в грудной полости. Пациентку нужно было оперировать, но сделать это мешало заболевание крови, которое как раз и должны были устранить при операции.

Тобольчанку поместили в терапевтическое отделение больницы, где ей подняли уровень гемоглобина, а затем перевели в областной центр для хирургического вмешательства. Операция прошла успешно, состояние пациентки не вызывает у медиков опасений.

Ранее хирурги удалили пациентке опухоль весом 32 кг.

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