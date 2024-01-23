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Подростки спасли ребенка, провалившегося в яму с ледяной водой

В Воронежской области спасли ребенка, провалившегося в яму с водой

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Телеграм-канал «Новая Усмань Сегодня»

В селе Новая Усмань Воронежской области ученики местной школы спасли мальчика, который по пояс провалился в яму с ледяной водой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новая Усмань сегодня».

Инцидент произошел 23 января и попал на записи камер видеонаблюдения, ребенок стоял во дворе жилого дома и неожиданно ушел под воду почти по пояс.

Свидетелями произошедшего стали двое подростков, которые немедленно бросились на помощь мальчику. Пострадавшего удалось быстро вытащить из ледяной воды. Спасателями оказались ученики Новоусманской СОШ №3.

Ранее на Кубани шестиклассница провалилась под лед на реке.

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