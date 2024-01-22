На выставке «Россия» зажгут огонь семейного очага «Сердце России»

На главной сцене Международной выставке-форуме «Россия» зажгут огонь семейного очага «Сердце России». Об этом сообщается в Telegram-канале выставки.

Отмечается, что «Сердце России» — это инсталляция в форме сердца, перед которым зажгут семейный очаг. На выставку лампаду с огнем из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, привезет семья Терентьевых.

«Трогательная история чистой любви Петра и Февронии является одной из любимых в России. И именно в День святых Петра и Февронии, 8 июля, вся страна отмечает День любви, семьи и верности. А Муром давно называют столицей этого светлого праздника — ежегодно в город приезжают десятки тысяч туристов и паломников», — говорится в сообщении.

Терентьевы передадут огонь семье Кузнецовых из Крыма — Павел и Татьяна вместе уже 40 лет и недавно отметили Рубиновую свадьбу. Именно они зажгут «Сердце России».

Торжественная церемония пройдет во время всероссийского форума «Родные — Любимые», который дал старт Году семьи, ранее объявленному президентом России Владимиром Путиным. В ней примут участие семейные династии из всех регионов страны, семьи участников СВО, представителей ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Отмечается, что от семейного очага пламя зажгут еще в 12 лампадах, которые династии доставят в Москву, Крым, Якутию, Кузбасс, ЯНАО, Республику Татарстан, Северную Осетию, Волгоградскую область, Коми, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Далее огонь семейного очага распространят по всем регионам страны.