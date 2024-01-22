Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На выставке «Россия» зажгут огонь семейного очага «Сердце России»

Семейная пара из Крыма зажжет «Сердце России» на ВДНХ

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

На главной сцене Международной выставке-форуме «Россия» зажгут огонь семейного очага «Сердце России». Об этом сообщается в Telegram-канале выставки.

Отмечается, что «Сердце России» — это инсталляция в форме сердца, перед которым зажгут семейный очаг. На выставку лампаду с огнем из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, привезет семья Терентьевых.

«Трогательная история чистой любви Петра и Февронии является одной из любимых в России. И именно в День святых Петра и Февронии, 8 июля, вся страна отмечает День любви, семьи и верности. А Муром давно называют столицей этого светлого праздника — ежегодно в город приезжают десятки тысяч туристов и паломников», — говорится в сообщении.

Терентьевы передадут огонь семье Кузнецовых из Крыма — Павел и Татьяна вместе уже 40 лет и недавно отметили Рубиновую свадьбу. Именно они зажгут «Сердце России».

Торжественная церемония пройдет во время всероссийского форума «Родные — Любимые», который дал старт Году семьи, ранее объявленному президентом России Владимиром Путиным. В ней примут участие семейные династии из всех регионов страны, семьи участников СВО, представителей ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Отмечается, что от семейного очага пламя зажгут еще в 12 лампадах, которые династии доставят в Москву, Крым, Якутию, Кузбасс, ЯНАО, Республику Татарстан, Северную Осетию, Волгоградскую область, Коми, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Далее огонь семейного очага распространят по всем регионам страны.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами