Дни открытых дверей МГУ и МФТИ завершили Неделю генетики в павильоне «Роснефти»

Представители Московского государственного университета имени Ломоносова и Московского физико-технического института в рамках дней открытых дверей вузов рассказали посетителям павильона «Роснефти» на выставке «Россия» о магистерских программах по генетике, созданных совместно с нефтяной компанией. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Профессор кафедры молекулярной биологии МГУ Петр Каменский представил программу «Геномика и здоровье человека». Он отметил, что это направление обучения находится на стыке нескольких наук: биологии, химии, математики и информатики. По его словам, это требует всесторонней подготовки абитуриентов и разработки новых методик преподавания.

Значительная часть занятий, как уточнил профессор, проходит на площадке Центра полногеномного секвенирования, где после окончания магистратуры молодые специалисты зачастую находят работу.

Петр Каменский подчеркнул, что центр был создан в рамках федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий, основным технологическим партнером которой является «Роснефть».

При поддержке компании центр реализует генетическую инициативу «100 000+Я», цель которой — прочтение геномов 100 тыс. россиян для совершенствования методов диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний, а также разработки новых подходов к их терапии и лекарств.

Директор физтех-школы биологической и медицинской физики Денис Кузьмин презентовал программу МФТИ «Алгоритмическая биология». Он рассказал, что основной предпосылкой создания программы стала острая потребность в биоинформатиках, а в ее разработке приняли участие высококлассные специалисты, такие как молекулярный биолог с мировым именем Константин Северинов.

Представители института также выступили в павильоне «Роснефти» с познавательными лекциями.

Кроме того, в рамках дней открытых дверей МГУ и МФТИ в павильоне «Роснефти» прошла презентация книги «Генетическая лотерея», написанная врачом-генетиком Ириной Жегулиной. Автор рассказала про важность генетического скрининга перед беременностью и объяснила, как снизить риски наследственных заболеваний у детей.

Неделя генетики, в ходе которой состоялись лекция Константина Северинова «Важность генетических исследований для будущего человечества», презентация генетической инициативы «100 000+Я», доклады ученых-генетиков, тематические квизы с призами и показы познавательных роликов, прошла в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в период с 16 по 21 января.